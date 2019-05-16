Yıldırım, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile bir araya geldi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığına seçilen Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Başkan İskender Yıldırım ziyaretinde Başkan Kılınç'a yeni görevinde başarılar dileyerek yeni dönemin Adıyaman için hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulundu. Başkan Kılınç ise ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek Başkan İskender Yıldırım'a teşekkür etti.