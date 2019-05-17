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Yıldırım'dan 19 Mayıs mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.


Belediye Başkanı İskender Yıldırım, mesajında, Türk milletinin tüm dünyada bağımsızlığına düşkün bir millet olarak tanındığını söyledi.


Başkan Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı bağımsızlık hareketi milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek, tüm yurtta dalga dalga yayılmış ve milli mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. Milletimiz hiçbir zaman bağımsızlığından ödün vermemiş, kendi vatan toprağında yaşamak için her türlü fedakarlığı yapmış bir millettir. Verilen çetin mücadele sonucunda, kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bugün dünyada önemli küresel güçlerden biri haline gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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