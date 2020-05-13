Yıldırım'dan TFF'ye Çağrı

Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı Musa Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulundu.

Maddi manevi bir yıllık emeğin yok sayılmaması gerektiğini belirten Başkan Musa Yıldırım, BAL Liglerinin oynanmamış kabul edilemeyeceğini söyledi.

Kulüp tarafından federasyona yapılan öneride ise, amatör liglerin şuan ki haliyle tescil edilmesi, liglerde küme düşmenin olmaması, mevcut durumdaki 3.lig 3. Grubun 4'e çıkarılması grup birincileri ve ikincilerin de 3. Lige alınmasını talep etti.

Yıldırım, “Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Bölgesel Lig 2. Grupta yer almaktayız. Ülkemiz ve dünyanın içinde bulunduğu Pandemi (Covid-19) nedeniyle futbol müsabakası faaliyetleri federasyonumuz tarafından 19/03/2020 tarihinde ertelenmiştir. Son günlerde federasyon başkanınızın açıklamaları nezdinde ve TFF Sağlık Kurulunun yayınlamış olduğu futbola dönüş protokolü ile liglerin 12-13-14 Haziran 2020 tarihinde başlatılması planlanmaktadır. Bu bağlamda TFF Sağlık Kurulunun yayınladığı Futbola Dönüş protokol kulübümüzce incelenmiş ve mevcut durum analizi yapılarak aşağıdaki çözüm önerileri kulübümüz tarafından açıklanmıştır. Futbola Dönüş protokolünü hali hazırda hiçbir Bölgesel Amator Lig takımının tam anlamıyla uygulanması mümkün gözükmemektedir. Kulübümüz insan sağlığının her şeyin üstünde tutulması gerektiğini ve hiçbir şeyin insan sağlığından daha önemli olmadığı ilkesini benimsemektedir. Bu ilkeden hareketle kulübümüzün liglerin durumu ile ilgili kanaati. Futbola Dönüş Protokolünün tüm giderlerinin TFF veya ilgili kurulları tarafından karşılanması durumunda liglerin oynatılması şeklindedir. Aksi takdirde amatör spor kulüplerinin bu maddi çıkmazdan kurtulamayacakları aşikardır. Bu anlamda amatör liglerin şuan ki haliyle tescil edilmesi, liglerimizde küme düşmenin kalkması, mevcut durumdaki 3. Ligin 3 grubunun 4'e çıkarılması, Bölgesel Amatör Lig'deki grup birincilerinin ve grup ikincilerinin 3. Lige çıkması, kulübümüzün görüşü olarak sunulmuştur” diye konuştu