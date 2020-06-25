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Yıldırım'dan Vali Çuhadar'a ziyaret

Adıyaman Valiliğine Atanan Mahmut Çuhadar’a Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve beraberindeki heyet hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Adıyaman Valiliğine Atanan Mahmut Çuhadar'a Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve beraberindeki heyet hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Adıyaman Valiliği görevine atanan Mahmut Çuhadar'ın başarılı işlere imza atacağını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Valimize bugün hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Değerli valimizin Adıyaman için çok kıymetli çalışmalar ve projeler hazırlayacağına inancımız tamdır, inşallah kendilerini en kısa zamanda ilçemizde misafir etmek isteriz” diye konuştu.


Adıyamanlılara en iyi hizmetlerin götürülmesi noktasında, ortak geliştirilen projelere önem verdiğini ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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