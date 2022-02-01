Yiyecek için şehre inen tilki mahsur kaldı

Adıyaman'da yiyecek bulmak için kent merkezine inen tilki bir evin balkonunun altında mahsur kaldı. İtfaiye tilkiyi mahsur kaldığı yerden kurtararak doğaya saldı.

Olay, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi 2204 Sokakta meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki kent merkezine indi. Yiyecek bulmak isterken, insanlardan ürken tilki bir evin balkonunun altına sığındı.

Burada mahsur kalan tilkiyi gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tilkiyi gizlendiği yerden çıkartmak için uzun uğraşlar verdi. Ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından tilki gizlendiği yerden çıkartıldı. Tilki doğaya salınmak üzere kafese konuldu.

Tilkinin daha sonra doğaya salındığı öğrenildi.