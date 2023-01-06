Yol çalışmasında 1600 yıllık oda mezar bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol çalışmasında 1600 yıllık olduğu değerlendirilen ve içerisinde 5 insan iskeleti olan oda mezar bulundu.

Kahta ilçesine bağlı Kozağaç köyü Göllük mezrasında yapımı devam eden yol çalışmalarındaki iş makineleri tarafından yapılan çalışmalar esnasında insan iskeletleri bulundu. Olayın yetkilere bildirilmesi üzerine Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek hemen inceleme başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmaların sonunda göçük olan alanda, oda mezar olduğunu tespit etti. Müze Müdürlüğü yetkilileri, mezar odasının içerisinde 5 insan iskeletinin bulunduğunu ve iskeletlerin Roma dönemine ait 1600 yıllık olduğunu belirtti.