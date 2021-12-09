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Yol kenarında lastiği değiştirilen araca çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, yol kenarında patlayan lastiği değiştirilen hafif ticari araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da, yol kenarında patlayan lastiği değiştirilen hafif ticari araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Kahta istikametine seyir halinde olan Ramazan Okay idaresindeki 02 ACD 055 plakalı Renault marka otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu 18.Kilometrede yol kenarında lastik değişimi yapan Yusuf Kutlu idaresindeki 02 LD 203 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Ramazan Okay yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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