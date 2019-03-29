Yola düşen ağaç kazaya neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Bedir Berk yönetimindeki 02 KN 112 otomobil Samsat istikametinden Adıyaman istikametine giderken 22. Kilometrede yola düşen ağacı son anda fark etti. Sürücüsünün ani fren yaptığı otomobil kontrolden çıkarak yola düşen ağaca çarptı.

Kazada otomobil sürücü yaralandı. Kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.