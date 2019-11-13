Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

Adıyaman'da, aniden yola fırlayan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 POL 89 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı önünde yola aniden fırlayan Ahmet Osman isimli yabancı uyruklu çocuğa çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.