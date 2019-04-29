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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı

Adıyaman’da, yolcu otobüsünün otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Adıyaman'da, yolcu otobüsünün otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, T.S., idaresindeki 06 AEJ 597 plakalı otomobile, Flamingo Yolu Eğri Çayı Köprüsü yakınlarında M.A., idaresindeki 02 BC 521 plakalı yolcu otobüsü arkadan çarptı. Yaşanılan kazada otomobil içerisinde bulunan B.S., isimli çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı çocuğa olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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