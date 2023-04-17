Yolcunun hayatını minibüs şoförü kurtardı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde belediye minibüs şoförü, aniden rahatsızlanan bir yolcuyu aracıyla direkt acil servisine götürdü.

Olay, öğleden sonra Kahta Belediyesine ait yolcu taşıma minibüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kahta Belediyesi'nde minibüs şoförlüğü yapan Abdullah Karakurt, şehir içinde seyir halindeyken araçta bulunan yolculardan Gülsüm Bayram'ın (39) rahatsızlanarak baygınlık geçirdiğini fark etti. Yolcuların da uyarmasıyla durumun ciddi olabileceğini düşünen şoför Karakurt, kullandığı minibüsün yönün değiştirerek Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne doğru hareket etti. Hastayı acil servisine yetiştiren Karakurt, durumu sağlık görevlerine bildirdi. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Gülsüm Bayram'ın sağlık durumunu iyi olduğu ifade edildi.