İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolda alev alan otomobili akaryakıt istasyonu çalışanı söndürdü

Adıyaman’da seyir halindeyken alev alan otomobil, olay yeri yakınlarındaki akaryakıt istasyonu çalışanı tarafından söndürüldü.

Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan otomobil, olay yeri yakınlarındaki akaryakıt istasyonu çalışanı tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Mustafa E. idaresindeki 02 AZ 329 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Sanayi Kavşağı yakınlarında motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Alev alan otomobili fark eden olay yeri yakınlarındaki akaryakıt istasyonu çalışanlarından Serdar Çelik, eline aldığı yangın tüpü ile alevlere müdahale etti. Otomobil sürücüsü Mustafa E., yangını söndüren Serdar Çelik'e teşekkür etti. Yanan aracı söndüren akaryakıt istasyonu çalışanı daha sonra işinin başına döndü. Sahibi, yanan aracını kendi imkanları ile sanayiye götürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.