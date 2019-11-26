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Yolda bulduğu cüzdanı polise teslim etti

Adıyaman’da, bir genç, yolda bulduğu cüzdanı emniyet müdürlüğüne getirerek polislere teslim etti.

Adıyaman'da, bir genç, yolda bulduğu cüzdanı emniyet müdürlüğüne getirerek polislere teslim etti.


Edinilen bilgilere göre, Sümer Meydanında yolda yürüdüğü esnada bir erkek cüzdanı bulan Mesut Karabiber, cüzdan içerisinde bir miktar para, kredi kartları, kimlik ve özel belgeler görünce Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yolunu tuttu. Nurettin Doğan'a, ait olduğu öğrenilen cüzdanı alarak emniyet müdürlüğüne getiren Mesut Karabiber, bulduğu cüzdanı tutanak karşılığında burada görevli polis memurlarına teslim etti.

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