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Yoldaki çukur kazaya davetiye çıkarıyor

Adıyaman’da, yol ortasında oluşan çukur bir otomobilin lastiğinin patlamasına neden olurken kazaya da davetiye çıkarıyor.

Adıyaman'da, yol ortasında oluşan çukur bir otomobilin lastiğinin patlamasına neden olurken kazaya da davetiye çıkarıyor.


Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağında bulunan SGK Adıyaman İl Müdürlüğü önünde oluşan çukura gece saatlerinde giren bir otomobilin lastiğinin patlamasına neden oldu. Yol ortasındaki çukuru aniden gören sürücüler çukura girmemek için yaptığı manevralar kazaların yaşanmasına davetiye çıkarıyor. Sürücüler, günlük binlerce aracın geçiş yaptığı yolda oluşan çukurun biran önce doldurulması gerektiğini vurguladı.

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