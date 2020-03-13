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Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden Ali Rıza Boz idaresindeki 51 HF 752 plakalı otomobil, Gölbaşı ilçesi Çatalağaç köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde sürücüsü Ali Rıza Boz yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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