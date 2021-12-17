Yoldan çıktı, 350 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

Adıyaman'da 350 metrelik uçurumdan yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, önceki gece Adıyaman-Malatya karayolunun Palanlı köyü yakınlarında Latif Bozkurt (30) idaresindeki 02 HS 763 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 350 metre yükseklikten ormanlık alana uçtu. Uçurumdan düşen araç daha sonra ormanlık alanda taklalar atarak parçalandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Latif Bozkurt feci şekilde hayatını kaybetti. Bir süre sonra Latif Bozkurt'a ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Latif Bozkurt'un kaza yaptığı bilgisine ulaşıldı. Durum üzerine olay yerine UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından 2 çocuk babası Latif Bozkurt'un cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.