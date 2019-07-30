Yoldan geçen hayvanlara çarpıp kaçtı

Adıyaman'da, yol kenarında ilerleyen 3 küçükbaş hayvana çarparak telef eden sürücü, olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye Petrolleri Mahallesi yolu üzerinde Mehmet Akay'a, ait 3 küçük baş hayvana sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Aracın çarptığı 3 küçük baş hayvan olay yerinde telef olurken otomobil sürücüsü olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 4 bin TL değerin olan 3 küçükbaş hayvanının öldüğünü gören Mehmet Akay, durumu polis ekiplerine bildirerek sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.