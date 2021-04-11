Yukarı Nasırlı Köyü karantina altına alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyü, artan korona virüs vakaları nedeniyle karantina altına alındı.

Gölbaşı Kaymakamlığı ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca son bir haftada artan korona virüs vakaları dolayısıyla Yukarı Nasırlı köyünün karantinaya alınması kararlaştırıldı. Alınan kararlar doğrultusunda Yukarı Nasırlı köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı. Köyün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.