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Yüksek gerilim hattı altında yangın

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yüksek gerilim hattının geçtiği otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yüksek gerilim hattının geçtiği otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi arkasından geçen yüksek gerilim hattı direklerinin bulunduğu otluk alanda yangın çıktı. Sanayi sitesinde bulunan esnafların ihbarıyla olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını büyümeden kısa süre içerisinde söndürdü.


Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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