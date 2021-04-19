Yüksek gerilime kapılan şahıs hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yüksek gerilim hattına temas eden şahıs feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Meydan köyü Kumlu Mezrasında elektrik dağıtım şebekesinden ikamete elektrik hattı çekmek isteyen Hüseyin Salhan (25) bir anlık dikkatsizlik sonucu yüksek gerilim hattına temas etti. Yüksek gerilim kapılarak ağır yaralanan Hüseyin Salhan telefon ile 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Salhan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.