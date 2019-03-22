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Yüksekten düşen adam yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde uydu antenini ayarlamak için çıktığı çatıdan düşen adam yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uydu antenini ayarlamak için çıktığı çatıdan düşen adam yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle Günaydın Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin çatısına çıkarak uydu anteni ayarlamak isteyen Alper K., bir anlık dikkatsizlik sonucu 1.kattan beton zemine düştü. Komşularının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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