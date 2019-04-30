Yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı

Adıyaman'da, ikamet ettiği evin 2. Katından aşağıya düşen çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Merkezi yakınlarında ikamet eden Gizem K. (3), ikamet ettiği evin 2.kat penceresinden aşağıya baktığı esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yaşanılan olayda ağır yaralanan küçük kız çocuğunu fark eden yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kız çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gizem K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.