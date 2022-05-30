İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yüksekten düşen çocuk yaralandı

Adıyaman’da, oturduğu tek katlı evin damından düşen çocuk yaralandı.

Adıyaman'da, oturduğu tek katlı evin damından düşen çocuk yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesinde ikamet ettiği tek katlı evin damında oyun oynayan Ahmet M., isimli çocuk, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yüksekte düşen çocuk yaralandı. Yaralı Ahmet M., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.