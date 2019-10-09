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Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

Adıyaman’da, dengesini kaybederek yüksekten düşen inşaatişçisi yaralandı.

Adıyaman'da, dengesini kaybederek yüksekten düşen inşaatişçisi yaralandı.


Edinilen bilginlere göre yapımı devam eden yeni valilik inşaatında çalışan inşaatişçisi Muhammed A., çıktığı iskele üzerinde dengesini kaybederek aşağıya düştü. Düşerek yaralanan inşaat işçisi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapilan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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