İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekten düşen işçi yaralandı

Adıyaman’da, yapımı devam eden bir inşattan düşen işçi yaralandı.

Adıyaman'da, yapımı devam eden bir inşattan düşen işçi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Pınaryayla köyü yakınlarında devam eden bir inşaatta çalışan Selahattin A., 2 metre yüksekliğindeki bulunduğu yerden dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yüksekten düşerek yaralanan işçi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan Selahattin A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.