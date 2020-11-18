Yüksekten düşen şahıs yaralandı

Adıyaman'da, yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvardan düşen kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yavuzselim Mahallesi Adıyaman Adliyesi yakınlarında Cengizhan S., isimli kişi çıktığı 3 metre yüksekliğindeki duvardan dengesini kaybederek yere düştü. Duvardan düşerek yaralanan Cengizhan S., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.