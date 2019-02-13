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Yüksekten düştüğü sanılan kişinin sara hastası olduğu ortaya çıktı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesinde yüksekten düştüğü sanılan kişinin sara hastası olduğu ve epilepsi krizi geçirdiği öğrenildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesinde yüksekten düştüğü sanılan kişinin sara hastası olduğu ve epilepsi krizi geçirdiği öğrenildi.


Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Cami önünde bir kişinin yüksekten düştüğü yönünde 112 acil sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde baygın şekilde duran Abdullah M. isimli şahsa ilk müdahaleyi yaptıklarında şahsın sara hastası olduğu ve epilepsi krizi geçirdiğini tespit etti.


Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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