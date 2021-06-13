Yumruklu kavgada 4 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edininilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları ayırdı. Polis ekipleri kavgaya karışan 4 kişiyi ise gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Ölen yada yaralanın olmadığı olay sonrasında polis ekipleri toplanan meraklı kalabalığı da dağıtarak olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.