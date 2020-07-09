İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunus polisleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Adıyaman’da, Yunus Polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Adıyaman'da, Yunus Polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Ramazan Kurt Taziye evi yanında Yunus Polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği D.A., isimli şahıs durduruldu. Şahsın yapılan üst aramalarında bir miktar kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken şahıs, polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.