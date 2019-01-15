İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yurtta kalan liseliler kar tatilinde minik öğrenciler için atkı ördü

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yurtta kalan liseli kız öğrenciler, kar tatilinde minik öğrenciler için atkı ördü.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yurtta kalan liseli kız öğrenciler, kar tatilinde minik öğrenciler için atkı ördü.


Adıyaman'da Sincik ilçesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi yurdunda kalan kız öğrenciler, kar tatilinde evlerine gitmeyerek ders dışında kalan zamanlarını minik öğrenciler için atkı örerek geçirdi.


Bir günde 79 atkı ördüler


İlçede yaklaşık bir aydır yağmaya devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir süreliğine ara verildi. Yurtta kalan kız öğrenciler de kar tatilinde eve gitmeyerek, öğretmenlerinin de desteğiyle köy okullarında okuyan ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri için atkı ördü. Alancık Okulu öğretmenleri Semiha Boğda ile Selma Erdoğan tarafından başlatılan ve öğrenciler arasında büyük ilgi gören çalışmayla bir gün içerisinde 79 tane atkı örüldü. Atkıların iplikleri ile örgü şişlerinin ise Halk Eğitim Müdürlüğünden temin edildiği öğrenildi. Öğrenciler tarafından örülen atkıların okullara dağıtılmak üzere Halk Eğitim Merkezine teslim edildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.