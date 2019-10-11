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‘Yusuf ile Züleyha' kitabı çıktı

Yazar Enes Osman Aba’nın yeni kitabı ‘Yusuf ile Züleyha’ okuyucuyla buluştu.

Yazar Enes Osman Aba'nın yeni kitabı ‘Yusuf ile Züleyha' okuyucuyla buluştu.


Kitapseverlerin büyük ilgi gösterdiği 'Ali-i Hızır' kitabının ardından Yazar Enes Osman Aba yeni kitabı olan ‘Yusuf ile Züleyha' isimli kitabını çıkardı.


Kitabıyla ilgili açıklamada bulunan Aba, “Gece Kitaplığı Yayınevinden çıkan kitabı için gerçek bir aşkın sınırları içerisinde, geçmişi ve geleceği kucaklama hakikatliği taşıyan bir eserdir. Yusuf ile Züleyha kitabı, duyguyu ve vicdanı merkeze koyan alegorik bir anlatım özelliği taşımakla beraber, okuyucularımızın gözyaşlarına da hitap edecek. Fedakarlığın ‘Asıl Aşk' olduğunu gösteren bu kitabı hıçkırıklarla okuyacaksınız” diye konuştu.

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