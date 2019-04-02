Yusuf Turanlı'dan zafer mitingi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2019 Mahalli İdareler yerel seçimlerinde Saadet Partisinden Belediye Başkan Adayı olarak 18 bin 710 oy alarak başkan seçilen İbrahim Yusuf Turanlı, seçmenlerine teşekkür etti.

Parti karargahında seçmenleri ile bir araya gelen İbrahim Yusuf Turanlı, seçimi kendisinin değil halkın kazandığını söyledi.

Programın açılış konuşmasını yapan Saadet Partisi Kahta İlçe Başkanı Vahap Uluçay, seçim sonuçlarının Kahta'ya özgürlük, barış, demokrasi, adalet, huzur ve istikrar sağlaması temennisinde bulundu.

İlçe Başkanı Uluçay, “31 Mart yerel seçimlerinin ülkemize ve Kahta'mıza hayırlı olsun. Bu sonuç, İnşallah Kahta'mıza özgürlük, barış, demokrasi, adalet, huzur ve istikrar sağlayacaktır. Bütün Kahta'mıza, bugün gösterdiği katılım noktasında cesaret ve ciddiyetle sandığa giden tüm kardeşlerime yürekten saygılarımı sunuyorum. Saadet Partisi olarak, bugün çok farklı heyecanları aynı anda yaşıyoruz. Kahta'da seçmenin teveccühünü almış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Kazanan Kahta'dır, demokrasimizdir, kardeşliğimizdir. Hiç kimse hüzünlenmesin, hiç kimsenin sevinci coşkusu diğerini üzmesin. Çünkü biz hep birlikte Kahta'yız ve kardeşiz. Değerli dostlarım, aynı sevda aynı aşkla şu anda bir aradayız. Bizi bir araya getiren, sevda birliği, gönül birliği Kahta sevdamız. İlçeye olan sarsılmaz bağlılığımızdır.” Dedi.

Seçim bürosu önünde halka seslenen Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Bugün Kahta kazanmıştır. Bugün demokrasi kazanmıştır. Biz burada bir siyasi partiden seçilmiş bir belediye başkanı olabiliriz. Ama ben tüm siyasi partilere teşekkür ediyorum. Seçim sonucunun hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu zaferin mimarı sizlersiniz. Hizmet aşkıyla yanan bizlere sizler destek verdiniz. Allah sizden razı olsun. Milletimiz bir kez daha sandıkta son sözünü söylemiştir. Kahta hep ırgat bir ilçe olarak anılmış. İnşallah bundan sonar güzel bir memleket olarak anılacak. Biz sizlerle var olduk. Biz sizlerle bu seviyeye geldik. O yüzden Kahta belediye başkanlığını ben değil sizler kazandınız. Bugün demokrasi kazandı. Biz bizi eleştirenleri bundan sonra eleştirmeyeceğiz. Çünkü Kahta onlara dersini verdi. Biz onları Allah'a havale ediyoruz. Artık geçmişe değil, geleceğe, önümüze bakacağız, hizmetimize bakacağız" dedi.

Şeffaf belediyecilik sözü veren Turanlı, "Şimdi size bir söz vermek istiyorum. Ekibimi kurar kurmaz, mazbatamı alır almaz, çok kısa sürede mahalle toplantıları başlatacağım. Sizi belediyeye getirmeyeceğim. Ben size geleceğim ekibim ve arkadaşlarımla. Şeffaf belediyecilik demiştim. Belediyede yapılan her türlü harcamanın ve her türlü yapılan işin hesabını vereceğim. Belediyenin sitesinde harcamalarla ilgili duyurusunu yapacağım. Çünkü biz birlikte yöneteceğiz. Kapalı kapılar ardında değil, açık kapılar ardında olacak. Belediyenin kapısını sizlere açık tutarak hizmet edeceğim" diye konuştu.