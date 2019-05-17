Yüz aileye Ramazan kolisi dağıtıldı

Sadakataşı Derneği Genel Başkanlığı tarafından Adıyaman'da, bulunan 100 aileye Ramazan kolisi yardımında bulunuldu.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanlığı ve Almanya İslamic Relief Derneği tarafından ortaklaşa yapılan yardım çalışmaları kapsamında Türkiye genelinde 2 bin Adıyaman'da da 100 aileye erzakların yer aldığı Ramazan Kolisi verildi. Turgut Reis Mahallesinde dağıtılan Ramazan kolileri, daha önceden tespit edilen maddi durumu zayıf ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Yardım dağıtımına Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Battal Kırmızı ve dernek çalışanları katıldı. Ramazan kolilerini dernek görevlilerinden alan vatandaşlar, dernek görevlilerine teşekkür etti.