“Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi başladı

Yıl Kapalı yüzme havuzunda başladı.

“Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesinin açılışında konuşan İl Müdürü Fikret Keleş, “Türkiye genelinde 100 bin çocuğun yararlanacağı yüzme eğitimleri 81 il ile aynı zamanda Adıyaman'da birer aylık 3 dönem halinde yapılacak. Proje kapsamında verilecek eğitimlere başta Adıyaman merkez olmak üzere 31 İlkokuldan yaklaşık bin öğrenciye yüzme eğitimleri verilecek. İlkokulda okuyan ve özellikle 3.ve 4.sınıfta okuyan öğrencilerin beden eğitimi ve fiziksel etkinlik derslerini daha verimli kullanmak amacıyla öğrencilerimize haftada 4 gün eğitimler verilecek. Eğitimlerimiz, yüzme antrenörlerimizin eşliğinde haftada dört gün sürdürülecek eğitimler sonunda ilimizde bin küçük öğrenciye yüzme öğretilecek” diye konuştu.

Adıyaman 100.Yıl Kapalı yüzme havuzunda düzenlenen projenin açılış törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve sporcular katıldı.