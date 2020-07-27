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Yüzmek için girdiği suda kolunu metal kesti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gölde yüzen çocuk, kolunu metal parçasının kesmesi sonucu yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gölde yüzen çocuk, kolunu metal parçasının kesmesi sonucu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Tabiat Parkı içerisinde bulunan iskeleden Gölbaşı Gölü'ne atlayarak yüzmek isteyen Yunus E'nin (11) kolunu su içerisine atılan metal parçası kesti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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