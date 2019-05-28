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Zabıta ekipleri bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi şehir merkezindeki pastanelerde ve tatlıcılarda denetim yaptı.


Ramazan Bayramı öncesi şehir merkezindeki pastanelerde ve tatlıcılarda hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yapan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri, kurallara uymayan işyerlerine göz açtırmadı.


Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde belirlenen kurallara uymayan ve temizliğe önem göstermeyen işyerlerine uyarı ve cezai işlem uygulandığını söyleyen yetkililer, vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam edeceğini dile getirdi.


Belediye görevlileri, “Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdalar tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerde hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurullara uymayan işyerlerine gerekli uyarılarda ve işlemlerde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de vatandaşların sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” diye konuştu.

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