Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Zabıtalar, seyyar konumunda gıda satışı yaparak hem görüntü kirliliği oluşturan, hem kaldırım ve yol kenarlarına park ederek halkın geliş gidişini engelleyen, trafiği tehlikeye sokan ve sağlıksız bir şekilde satış yapanlara karşı denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren belediyenin zabıta personeli, denetimler sırasında kurallara uymayan esnaf ve seyyar satıcıları uyarıyor.

Uyarılara rağmen kaldırımların üzerinde izinsiz tezgah, dolap ve benzer satış ürünleri bulunduranlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatacağını bildiren ekipler, işgaller tamamen son buluncaya kadar şehir merkezinde denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.