Zabıta ekipleri dilencileri tek tek yakaladı

Kent merkezinde, kaldırımlarda ve cami önlerinde oturarak duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan dilenen dilencilere yönelik zabıta ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 4 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler Zabıta Karakoluna götürülerek haklarında kişi başı 153 TL para cezası uygulandı. Öte yandan dilencilerin üzerinde çıkan toplam 100 TL'ye yakın paraya ise el konuldu. Henüz daha birkaç yaşında olan çocukları ile birlikte dilenen ve çocukları ile birlikte karakola getirilen küçük çocuklara zabıta ekipleri sevmeyi ve ilgi göstermeyi de ihmal etmedi.

Dilencilerle alakalı olarak zabıta ekiplerinin çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.