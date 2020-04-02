Zabıta ekipleri, fırınlarda denetim yaptı

Şehir merkezindeki pide fırınlarında gerçekleştirilen denetimlerle ilgili bilgi veren yetkililer, halkın sağlığı için gıda sektöründeki iş yerlerine yaptıkları denetimlere ara vermeden devam ettiklerini belirterek, bu denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Vatandaşlar da yapılan denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten dolayı gerçekleştirilen denetimler biraz olsun içimizi rahatlatıyor. İnşallah alınan bu tedbirlerle virüs etkisini arttırmadan kurtuluruz” diye konuştu.