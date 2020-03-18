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Zabıta ekipleri fırsatçılara göz açtırmıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilgili müdürlüklerin teknik personelleriyle marketlerde fiyat, fırınlarda da hijyen denetimi yaptı.


İlk olarak Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğünde görevli personelle, virüs sonrası fırsatçılık yapan ve fiyat artırımına giden marketleri tespit edip, gerekli ceza-i işlemi uygulamak için il merkezindeki marketleri denetledi. Yapılan şikayetler üzerine gerçekleştirilen denetimlerde kurallara aykırı davranan marketlere ceza kesildi. Zabıta ekipleri bir başka denetimi ise tarım il müdürlüğü ve il sağlık müdürlüğünde görevli teknik personellerle birlikte ildeki fırınlara yaptı. Pide fırınlarına gerçekleştirilen denetimlerde çalışanları korona virüse karşı almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendiren ekipler, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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