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Zabıta ekipleri kaldırım işgallerine göz açtırmıyor

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kaldırım işgallerine göz açtırmıyor.


Yayaların kaldırımları daha rahat kullana bilmeleri ve şehrin görüntüsünün bozulmaması için kaldırım işgalleri üzerinde denetimlerini aralıksız yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri esnafları uyarmaya ve kaldırımlar üzerine konulan malzemeleri kaldırtmaya devam ediyor. Esnaflardan kaldırımları işgal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan zabıta ekipleri aynı zamanda yapmış oldukları çalışmalarla da vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

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