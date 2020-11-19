Zabıta ekipleri kaldırım işgallerine göz açtırmıyor

Yayaların kaldırımları daha rahat kullana bilmeleri ve şehrin görüntüsünün bozulmaması için kaldırım işgalleri üzerinde denetimlerini aralıksız yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri esnafları uyarmaya ve kaldırımlar üzerine konulan malzemeleri kaldırtmaya devam ediyor. Esnaflardan kaldırımları işgal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan zabıta ekipleri aynı zamanda yapmış oldukları çalışmalarla da vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.