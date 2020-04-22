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Zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafı uyardı

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eski Kahta Caddesinde kaldırımları işgal eden esnafı uyardı.


Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, şehir genelinde yaptıkları denetimlerde kaldırımları işgal eden esnafı uyardıklarını, işgali devam ettiren esnafa da Kabahatler Kanununun 5326 Sayılı Kanununun 38. Maddesi uyarınca cezai işlem uyguladıklarını dile getirdi. Yetkililer, “Şehrin çeşitli noktalarında kaldırım işgali konusunda şikayetler alıyoruz. Bu noktalardan bir tanesi olan eski Kahta Caddesinde denetimlerde bulunan ekiplerimiz, vatandaşların rahatlıkla kullanabilmesi gereken kaldırımların bazı esnaflar tarafından işgal edilmesine göz yummayarak, işgale sebep olan esnaflarımıza gerekli uyarıları yaptı. Daha yaşanabilir bir Adıyaman için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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