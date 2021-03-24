Zabıta ekipleri, pazarlarda denetimlerini sürdürdü

Korona Virüs dolayısıyla denetimlerini aralıksız sürdüren Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin son adresi nikah salonları ve semt pazarları oldu. Nikah salonlarında sosyal mesafe ve maske kurallarını denetleyen ekipler, semt pazarlarında da hal fiyatı baz alınarak vatandaşa yüksek fiyattan satış yapan esnaflara yönelik denetim gerçekleştirdi. Pazar denetiminde yüksek fiyat uygulayan esnafların uyarıldığını belirten yetkililer, denetimlerin devam edeceğini belirtti. Ekipler ayrıca pazar alışverişi yapan vatandaşlar ve esnaflar için semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına dezenfektan standı koydu.