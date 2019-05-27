Zabıta ekipleri Ramazan ayında denetimleri sıklaştırıldı

11 Ayın Sultanı Ramazan ayı dolayısıyla ekmek fırınlarında denetimlerini sıklaştıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, standartlara uymayan işyerlerine uyarılarda bulundu.

Son olarak matador fırınlarında denetimler yapan ekipler, vatandaşların gıda ürünlerini daha sağlıklı bir şekilde tüketmeleri için yıl boyunca sürdürdükleri denetimlere Ramazan ayı boyunca da devam ettiklerini söyledi.

Matador fırınlarında gerçekleştirdikleri denetimlerde hijyen, ruhsat ve gramaj kontrolü yaptıklarını ve standartlara uymayan fırınlara uyarı ve cezai işlem uyguladıklarını söyleyen yetkililer ise halkın memnuniyeti için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Adıyaman Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.