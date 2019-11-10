Zabıta ekipleri, sağlıksız gıdaya müsaade etmiyor

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri insan sağlığını doğrudan etkileyen gıda sektörüne yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Küçük Sanayi Sitesi içinde bulunan market, bakkal, büfe, kebapçı ve lokantalarda hijyen ve ruhsat denetimi yapan ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde ürünler kadar, çalışanların ve işyerlerinin temizliğini de en ince detaylarına kadar inceledi ve şartlara uymayan iş yerlerinin eksikliklerinin gidermesi için iş yeri sahiplerine gerekli uyarıları yaptı.

Konu ile ilgili bilgi veren Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimler sonunda eksikliklerini gidermeyen iş yerleri hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını dile getirerek, tek gayelerinin vatandaşın daha sağlıklı gıda tüketmesi olduğunu belirtti.