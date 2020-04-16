Zabıta ekiplerinden fiyat denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şehir merkezinde un satılan iş yerleri ile un değirmenlerinde fiyat denetimi yaptı.

Gerçekleştirilen denetimle ilgili bilgi veren yetkililer, korona virüsü fırsat bilerek halkın en temel gıda maddelerinin fiyatlarını fahiş seviyede arttıran ve bundan dolayı vatandaşlar tarafından şikayet edilen un değirmenlerinde ve un satılan işyerlerinde fiyat denetimi yaptıklarını ve yüksek fiyatla satış yapan işyerlerine gerekli cezai işlemin uygulandığını söyledi. Yetkililer, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini de vurguladı.