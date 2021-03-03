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Zabıta ekiplerinden market denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Korona Virüs tedbirleri kapsamında marketleri denetlemeye devam ediyor.


Korona Virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki marketleri denetleyerek fiyat, hijyen ve sosyal mesafe kuralları konusunda uyarılarda bulunuyor. Denetimlerle ilgili bilgi veren yetkililer, halkın sağlığı için denetimleri ara vermeden sürdürdüklerini dile getirdi. Vatandaşlar ise denetimlerin birçok anlamda caydırıcı olduğunu söyleyerek ekiplere teşekkür etti.

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