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Zabıta ekiplerinden vatandaşlara karanfil

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Zabıta Haftası nedeniyle vatandaşlara karanfil dağıttı.

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Zabıta Haftası nedeniyle vatandaşlara karanfil dağıttı.


Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Köse, Zabıta Amiri Ümit Meriç ve beraberindeki zabıta memurları ile birlikte, Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilçe merkezinde vatandaşlara karanfil dağıttı. Karanfil hediye edilen vatandaşlar, zabıta ekiplerinin haftalarını kutladı.


Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Köse ve Zabıta Amiri Ümit Meriç, “Zabıta Haftamızın 193'üncü yıl dönümü kutlamaktayız. Kahta Belediyesi olarak Zabıta Haftasını bir dizi etkinliklerle kutladık. Halkımızla bir bütün ve iç içe olduğumuzu ifade etmek amacıyla bugün halkımıza karanfil dağıtıyoruz. Böylelikle Zabıta Haftamızda vatandaşlarımızla birlikte olduk” diye konuştular.

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