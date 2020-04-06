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Zabıta, işyerlerine uyarı afişi astı

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerini denetleyerek, halkın bilgilendirilmesi için uyarı afişler astı.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki işyerlerini tek tek denetleyerek hijyen ve sosyal mesafe kuralı konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor.


Denetimlerle ilgili bilgi veren Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, bir yandan işyeri sahiplerini uyarırken, diğer yandan da işyerlerine astıkları uyarıcı afişlerle halkın koronavirüse karşı daha da bilgi sahibi olmasını sağladıklarını belirtti.


Yetkililerin uyarı afişlerinin halk tarafından dikkatle incelendiğini belirten esnaflar ise yapılan denetimlerin faydalı olduğunu dile getirdi.

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