Zabıtadan esnafa korona virüs bilgilendirme

Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tarım İl Müdürlüğünde görevli teknik personelle birlikte lokanta, restoran ve pastanelerde korona virüse karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirme yaptı.

Zabıta ekipleri, Tarım İl Müdürlüğünde görevli teknik personelle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde bir yandan çalışanları korona virüse karşı almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirirken, diğer yandan da hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yetkililer, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirtti.